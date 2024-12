Noventa Vicentina, odore di gas in paese: giallo sull’origine

Paura e preoccupazione a Noventa Vicentina per un forte odore di gas avvertito oggi in centro e nelle frazioni, con segnalazioni provenienti da cittadini, operatori dell’Ulss e scuole. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per effettuare controlli, mentre il Comune ha prontamente allertato Italgas e la polizia locale.

Particolare attenzione è stata dedicata alle scuole medie e alle elementari Bertapelle, dove è stato effettuato un sopralluogo, ma al momento non sono state rilevate perdite. Segnalazioni simili sono arrivate anche da altri Comuni del Basso Vicentino (a Pojana Maggiore per esempio), rendendo più complessa l’individuazione della causa.

Il sindaco Mattia Veronese ha dichiarato: “Spero che l’origine di questo odore non sia legata a rotture di tubazioni in abitazioni private. Attendiamo comunicazioni ufficiali da parte di Italgas, che al momento ha escluso fuoriuscite di gas nel nostro territorio.”

Le indagini sull’origine del fenomeno sono in corso, ma resta il giallo sull’accaduto.