Sarà attivato l’11 settembre, partendo da via Capo di Sopra, l’autovelox mobile che entrerà in servizio nel territorio di Noventa Vicentina per “garantire una maggiore sicurezza nei punti stradali più pericolosi”, come spiega il sindaco Mattia Veronese. Tutti i dettagli nel servizio di Elisa Santucci.