NOVENTA – Molesta una ragazza inviandole anche materiale sacro

La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza (pag.25 dell’edizione cartacea). Un uomo di 28 anni, R.E. di origine straniera, nato a Noventa Vicentina ed ora residente in Toscana, è stato rinviato a giudizio per aver molestato una ragazza noventana, Beatrice di 27 anni.

Nonostante il divieto del giudice di avvicinarla, il 28enne l’ha tormentata dopo che questa di era rifiutata di stabilire una relazione ed è arrivato ad inviarle materiale sacro (Atti degli Apostoli, una copia del Vangelo, un crocefisso e una caramella). Dovrà ora rispondere di stalking. La giovane si era rivolta ai carabinieri di Noventa per denunciare le molestie iniziate a fine 2019, con messaggi, chiamate, pedinamenti e per rafforzare il suo innamoramento le avrebbe citato Dio, Allah e Satana indifferentemente. Avrebbe anche detto che lei doveva avere solo occhi per lui altrimenti sarebbe diventata cieca. Il giudice gli aveva ordinato di non avvicinarsi e contattarla, ma una volta spostatosi a Firenze avrebbe inviato il materiale sacro violando il divieto.