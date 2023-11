NOVENTA – Inaugurata la copertura del campo ‘G. Fracca’

Con una semplice ma significativa cerimonia ieri mattina, domenica 12 novembre, si è inaugurata la nuova copertura della tribuna del campo comunale “G. Fracca”. Un lavoro di totale sostituzione della vecchia copertura, ancora in amianto, e la posa di nuovi pannelli ad opera di una ditta specializzata. Questo importante lavoro di manutenzione straordinaria è stato possibile grazie alla generosa sponsorizzazione della famiglia Vaccaro, in ricordo di Nerio Vaccaro per molti anni dirigente della Nova Gens e attivo sostenitore del calcio noventano. Una targa in suo ricordo è stata posta sulla patente d’entrata della tribuna.

Per l’occasione, assieme all’attuale dirigenza della Nova Gens e di “vecchie glorie” sono stati presentati anche i lavori di manutenzione del campo, la nuova recinzione e l’intervento di sistemazione lungo la mura perimetrale per consentire maggiori spazi agli allenamenti. Tutti interventi realizzati grazie ai contributi di sponsor, alla sinergia con l’ufficio tecnico comunale e ai volontari. A tutti va un plauso per l’impegno e la dedizione verso questo storico impianto sportivo.