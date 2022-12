Noventa – Blitz in una casa occupata da stranieri: sgombero e accertamenti

Operazione congiunta di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale a Noventa Vicentina in via Caselle, dove è stata sgomberata una casa diroccata. Da tempo erano stati segnalati, da parte di cittadini, strani movimenti e via-vai dall’abitazione. La segnalazione è arrivata anche all’Ufficio Anagrafe del Comune che ha allertato le forze dell’ordine.

L’abitazione è di proprietà di una società riconducibile ad un soggetto del Bangladesh residente a Vicenza. Lo stesso qualche tempo fa, fu fermato mentre camminava nudo per Caselle.

All’interno dell’abitazione sono state trovate cinque persone di diverse nazionalità, provenienti dal Centrafrica (Nigeria, Senegal,…). La casa è stata sgomberata per ragioni di sicurezza ed igienico-sanitarie. Sono in corso accertamenti per verificare se vi siano gli estremi per procedere al sequestro e se vi siano responsabilità penali riconducibili all’immigrazione clandestina.

Soddisfazione è espressa dal sindaco di Noventa Mattia Veronese: “Ringrazio Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale per il pronto intervento su segnalazione dei cittadini e per l’impegno profuso nel sanare questa situazione di irregolarità”