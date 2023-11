Ritrovata la 18enne scomparsa nel Vicentino

Aggiornamento ore 11.45

MUSSOLENTE: RITROVATA, IN DISCRETE CONDIZIONI FISICHE LA RAGAZZA SCOMPARSA

È stata ritrovata in discrete condizioni fisiche alle 10:50, da un passante nei pressi di un’abitazione nella zona dove è scomparsa a Mussolente, la ragazza 18enne di cui non si avevano notizie dalla mattina di ieri. La giovane è stata presa in cura dal personale del Suem per essere trasferita in ospedale, presenti sul posto i vigili del fuoco e carabinieri che hanno ricevuto la telefonata del ritrovamento. Le ricerche dei vigili del fuoco erano scattate ieri con l’attivazione del piano provinciale persone scomparse della prefettura. Impegnati nelle ricerche coordinate dall’unità di comando locale di Vicenza, la squadra di Bassano, i nuclei cinofili il personale TAS (topografia applicata al soccorso), il reparto volo con l’elicottero Drago 154, il nucleo regionale SAPR (Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto) del Veneto, personale volontario della protezione civile e carabinieri.

Aggiornamento vigili del fuoco ore 11

MUSSOLENTE (VI), PROSEGUE IL LAVORO DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA RICERCA DI UNA 18ENNE

Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco per le ricerche di una ragazza di 18 anni, di cui si sono perse le tracce dalla mattina di ieri, nella zona di Mussolente (VI).

Impegnati nelle ricerche l’unità di comando locale del comando di Vicenza, la squadra di Bassano, gli esperti in topografia applicata al soccorso, le unità cinofile e i volontari della protezione civile coordinati dal funzionario di turno. Ricognizioni dall’alto anche dell’elicottero del reparto volo di Venezia e il nucleo regionale SAPR (Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto) del Veneto.

Sul posto anche i carabinieri, le ricerche al momento hanno dato esito negativo.

Dopo essere rientrata a casa da una festa di Halloween, intorno alle 3 di notte, alla mattina non era più nella sua stanza. Carabinieri e vigili del fuoco sono al lavoro per ritrovare Elisa Zonta (nella foto), 18enne di Casoni di Mussolente scomparsa nella nottata tra martedì e ieri.

Una quarantina gli uomini che tra ieri e oggi sono alla ricerca della ragazza, tra protezione civile, dipendenti comunali e vigili del fuoco, con le indagini condotte dai carabinieri di Romano d’Ezzelino.

Chiunque abbia segnalazioni è pregato di telefonare al Coc, al numero 3351240982.