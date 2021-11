Moto tampona auto ferma in colonna: 2 feriti (FOTO)

Oggi pomeriggio a Thiene nella frazione del Santo intorno alle ore 17:15 M.G., uomo 59enne di Thiene, alla guida di una moto, stava percorrendo la provinciale con direzione Villaverla. Poco dopo aver oltrepassato l’incrocio con via dell’Aeroporto, per cause in corso di accertamento, ha tamponato il veicolo che procedeva, condotto da S.S., 37enne di nazionalità indiana residente a Dueville, che era fermo in colonna. A seguito dell’urto entrambi i conducenti sono stati trasportati, in codice giallo, da due ambulanze 118 all’ospedale di Santorso.