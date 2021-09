IL GRAFFIO – Monteviale caso politico, critiche a Variati ed anche parte della Lega si sfila

di Luca Faietti

Monteviale ormai è un caso politico dove rischiano di rimetterci faccia e reputazione politici di vecchio corso e giovani rampolli: il caso Variati denunciato da Tviweb ed ora ripreso anche dalla stampa locale svernicia una accozzaglia di alleanze politiche che di civico hanno ben poco e che attraversano Lega, Pd, e chi più ne ha più ne metta, nemmeno ciò potesse portare consenso solo perché “sono amico di”. La verità è che il risultato che ne esce sa tanto da prima Repubblica e diventa persino il tentativo un po’ patetico di dar vita ad un mondo che non esiste più. Oggi contano serietà e proposta politica più che endorsment estemporanei; bene fanno civiche vere come quella di Elisa Santucci, sindaco uscente e la sua squadra a puntare sul programma e sulle cose da fare mettendoci la faccia, piuttosto che mettere quella di altri. Debole sembra anche la giustificazione di Variati, “sono stato invitato” come se ciò lo emendasse da responsabilità: ma ogni invito ha un peso, magari prima bisogna informarsi e calcolare le conseguenze delle proprie azioni; inoltre Achille è un politico tutt’altro che ingenuo e sa bene ciò che fa. È evidentemente un boomerang di immagine ciò che rischia di abbattersi sulla lista dell’Olmo che tutto pare meno che civica a questo punto visti i continui richiami a partiti come Lega e Pd che però paiono in realtà sfilarsi. Sembra infatti che i leader dei suddetti partiti si siano sfilati e reputino personali e non condivisibili le scelte fatte da Variati o dai leghisti che hanno partecipato al “grande momento” di confronto politico dell’anguriata. L’ex sindaco di Vicenza sarebbe stato infatti criticato per aver dato modo di aprire un fronte politico di appoggio ad una lista civica sostenuta però direttamente ed attivamente da un leghista come il consigliere delegato ai giovani di Vicenza Maltauro. Un motivo di forte imbarazzo per il Pd. Una buccia di banana sulla quale Variati è scivolato in modo banale ed improvvido.