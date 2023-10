Montecchio Maggiore, in corso l’intervento per il ripristino della fognatura danneggiata dal cantiere dell’Alta Velocità

Sono in corso i lavori per ripristinare il tratto di fognatura di Acque del Chiampo danneggiato dal cantiere dell’Alta Velocità a Montecchio Maggiore.

La scorsa settimana una ditta operante all’interno del cantiere, durante l’intervento per la realizzazione dei pali per la fondazione della nuova linea ferroviaria, ha rotto una tubazione per il trasporto dei reflui al depuratore di Montecchio, causando la fuoriuscita dello scarico nella roggia Signoletto e la contaminazione di un pozzo privato che è stato isolato.

Acque del Chiampo è quindi intervenuta per coordinare le operazioni di ripristino che sono in corso in questi giorni con la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura in sostituzione di quello danneggiato. Non è ancora stata completata la stima dei danni che potrebbero arrivare a 50.000 euro.