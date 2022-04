Montebello si prepara al bomba day: case evacuate dalle 7.40, tratta ferroviaria bloccata

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

A Montebello domani è bomba day: i residenti in un’area di 468 metri dal luogo del ritrovamento domani, entro le 7.40, dovranno lasciare le loro abitazioni e uscire dall’area, con il Comune che ha predisposto un centro di accoglienza agli impianti sportivi. Il disinnesco dovrebbe durare per cinque ore, all’incirca dalle 8 alle 13. Bloccata anche la linea ferroviaria: un chilometro di tratta infatti si trova all’interno dell’area d’interdizione, interrompendo così la circolazione ferroviaria tra Verona Porta Nuova e Vicenza, per consentire il disinnesco e la rimozione della bomba d’aereo del peso di 227 chili, sganciata sul finire della seconda guerra mondiale. Ad occuparsi dell’operazione gli artificieri dell’8° reggimento del Genio guastatori paracadutisti della “Folgore”, di stanza a Legnago.