MONDO – Leoni positivi con sintomi in uno zoo croato

Due leoni dello zoo di Zagabria sono risultati positivi, ha detto mercoledì il ministero dell’Agricoltura croato. I due felini sono stati testati a causa della “comparsa di segni clinici della malattia”, si legge in una nota.

I leoni, in cura con medicinali, sono stati infettati dal loro custode che è risultato positivo anche lui, ha detto alla stampa locale il direttore dello zoo della capitale croata, Damir Skok. “Il guardiano dello zoo sta bene, così come Leo e Ayana”, hanno detto le due bestie. Entrambi i leoni “starnutiscono e tossiscono di tanto in tanto” e si stanno riprendendo bene.