Mondo – Drone d’attacco russo si schianta in Lettonia

Sabato 7 settembre, un drone d’attacco russo ha violato lo spazio aereo della Lettonia, schiantandosi nei pressi della città di Rezekne, situata nell’est del Paese. Il ministro della Difesa lettone, Andris Sprūds, ha confermato l’incidente domenica tramite un comunicato stampa. La Lettonia, ex repubblica sovietica ora membro dell’UE e della NATO, ha denunciato l’episodio come una violazione del proprio spazio aereo.

Il presidente lettone, Edgars Rinkēvičs, ha commentato su X (ex Twitter): “Il numero di questi incidenti sta aumentando lungo il fianco orientale della NATO e dobbiamo affrontarli collettivamente”. Secondo il ministero della Difesa, il drone sarebbe entrato in Lettonia dalla Bielorussia. Al momento, non ci sono indicazioni che suggeriscano un’intenzionale provocazione da parte di Mosca o Minsk.

Rezekne, con una popolazione di oltre 25.000 abitanti, si trova a circa 55 chilometri dalla Russia e a 75 chilometri dalla Bielorussia, alleato stretto del Cremlino. È probabile che il drone militare si sia “perso lungo il tragitto”, come indicato dalle forze armate lettoni, che hanno avviato un’indagine.

Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti né danni. “Posso confermare che non ci sono state vittime né danni a proprietà”, ha dichiarato il ministro Sprūds alla radio nazionale. Ha poi sottolineato l’importanza di continuare il potenziamento del confine orientale della Lettonia, in particolare attraverso lo sviluppo delle capacità di difesa aerea e di guerra elettronica per contrastare i droni.

La Romania, anch’essa membro della NATO, ha riportato un incidente simile. Domenica, un drone russo, che stava prendendo di mira infrastrutture civili in Ucraina, ha violato lo spazio aereo rumeno. In risposta, Bucarest ha fatto decollare caccia F-16 per monitorare la situazione e ha allertato i residenti con messaggi SMS. Le autorità rumene hanno condannato fermamente questa “nuova violazione” derivante dagli “attacchi illegali” di Mosca.

Mircea Geoană, vice segretario generale della NATO, ha commentato su X: “Anche se non ci sono prove di attacchi intenzionali contro gli alleati, queste azioni sono irresponsabili e potenzialmente pericolose”. Kiev ha denunciato l’incidente, sottolineando che le azioni aggressive della Russia si estendono oltre l’Ucraina, e ha chiesto l’uso della difesa aerea dei partner per intercettare droni e missili russi.