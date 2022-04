Migranti – 8 mila persone sbarcate da gennaio: Egitto, Bangladesh e Tunisia i primi tre Paesi di provenienza

Ecco alcune tabelle del Ministero degli Interni (cruscotto migranti) sul flusso di migranti in Italia. Per la maggior parte si tratta di persone sbarcate nel Sud Italia. Negli ultimi tre anni, dopo la stretta di Minniti e Salvini, i flussi sono tornati ad aumentare. Per la quasi totalità si tratta di migranti economici considerando che i primi tre Paesi di provenienza sono Egitto, Bangladesh e Tunisia.