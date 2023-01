METEO VENETO – Tempo stabile ma attenzione alle gelate

Le previsioni Arpav

Evoluzione generale

Il nucleo depressionario responsabile della fase di tempo perturbato dei giorni scorsi, si sposta progressivamente verso sud, determinando un progressivo miglioramento sulla regione, con diminuzione della nuvolosità e giornate in prevalenza stabili e soleggiate, salvo passaggi di nubi medio-alte sabato. Le temperature minime subiranno un generale calo, con valori che si porteranno sotto lo zero anche in pianura, con diffuse gelate. La costa sarà interessata da venti di Bora almeno fino alla mattinata di domenica, a tratti anche forti sui settori meridionali.

Tempo previsto

giovedì 26. Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti irregolari sui settori occidentali, in parziale diradamento durante le ore centrali con comparsa di schiarite.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in calo, massime in contenuta diminuzione.

Venti. In quota deboli/moderati da nord-est. Sulla costa permangono venti di Bora in prevalenza moderati/tesi, tendenti a divenire forti sui settori meridionali in serata.

Mare. In prevalenza mosso.

Previsione Altezza Onde

venerdì 27. Sereno o al più poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti sulle zone interne della pianura al primo mattino.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in ulteriore diminuzione con diffuse gelate; massime stazionarie in pianura, in ulteriore calo sulle zone montane.

Venti. Bora tesa sulla costa, a tratti forte sui settori meridionali; nell’entroterra venti deboli, a tratti moderati, di direzione variabile. In quota deboli/moderati da nord-est.

Mare. In prevalenza mosso.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

sabato 28. Parzialmente nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte. Temperature senza notevoli variazioni in pianura, in calo sulle zone montane. Bora moderata, a tratti tesa sulla costa. In quota venti moderati da nord-est, a tratti tesi in alta quota.

domenica 29. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo passaggi di sottili nubi alte dal tardo pomeriggio/sera. Temperature minime senza notevoli variazioni in pianura, in lieve diminuzione in montagna; massime in lieve aumento in quota, stazionarie in pianura. Sulla costa fino al mattino Bora moderata/tesa, poi i venti ruoteranno da ovest e saranno deboli. In quota venti moderati da nord-est, a tratti tesi in alta quota.