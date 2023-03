METEO VENETO – Qualche precipitazione nella giornata di oggi, in calo in serata

A cura di Stefano Veronese di Arpav

Evoluzione generale

Giovedì circolazione senza nette e persistenti caratteristiche anticicloniche o cicloniche, ci sarà variabilità senza precipitazioni e con temperature sopra la media. Venerdì all’insegna del transito di una saccatura da ovest, attese delle precipitazioni più probabilmente nella prima metà di giornata. Da sabato alta pressione, fino a lunedì non si verificheranno precipitazioni.

Tempo previsto

venerdì 10. Variabilità, con addensamenti nuvolosi più estesi all’inizio e maggiori schiarite alla fine della giornata.

Precipitazioni. Fenomeni sparsi e perlopiù modesti con probabilità al mattino medio-alta (50-75%) e poi in calo, fino a nulla o molto bassa (0-5%) di sera; limite delle nevicate a circa 1400-1700 m sulle Dolomiti e 1600-1900 m sulle Prealpi.

Temperature. Nelle ore notturne con andamento irregolare, eccetto aumenti sui monti, e nelle ore diurne in calo con differenze anche sensibili rispetto a giovedì; valori sopra la media, anche di molto nelle ore notturne.

Venti. Sulla pianura moderati; fino al mattino su Delta del Po e zone limitrofe da sud-ovest mentre altrove da nord-est, dal pomeriggio da ovest. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest per gran parte della giornata, tesi/forti da nord-ovest a fine giornata.

Mare. Poco mosso.

sabato 11. In prevalenza sereno o poco nuvoloso, di sera parzialmente nuvoloso. Sulla pianura di notte nebbie sparse, in dissolvimento di mattina.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Con andamento irregolare, differenze anche sensibili rispetto a venerdì.

Venti. Sulla pianura moderati; di notte da ovest, di mattina con tendenza a disporsi da nord-est a partire dalle zone orientali, dal pomeriggio ovunque da nord-est. Sui monti da nord-ovest, inizialmente tesi/forti e poi deboli/moderati.

Mare. Da poco mosso a mosso col passar delle ore.

Tendenza

domenica 12. Non si verificheranno precipitazioni. Fino al primo mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti, poi sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo.

lunedì 13. Alternanza di nuvole e rasserenamenti senza precipitazioni. Temperature in aumento eccetto diminuzioni notturne sulla pianura.