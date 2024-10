Ancora alluvioni in Europa: previsti 300 mm di pioggia in alcune zone della Francia

Per capire cosa succederà in Italia, spesso bisogna guardare alla Francia, costantemente colpita da ondate di maltempo dall’Atlantico che poi si spostano sulla nostra penisola.

Dopo il violento maltempo portato dall’ex uragano Kirk, con un breve miglioramento delle condizioni meteo, si sta preparando un nuovo periodo turbolento. Un flusso di aria mite, se non calda, si sta dirigendo verso sud, portando con sé una grande quantità di umidità. Ciò causerà piogge diffuse non solo nei dipartimenti mediterranei, ma anche oltre.

Come spesso accade in situazioni simili, sarà fondamentale monitorare l’evoluzione delle previsioni, poiché le abbondanti precipitazioni potrebbero causare piene o alluvioni. La situazione peggiorerà sensibilmente nella notte tra martedì e mercoledì, con le prime piogge temporalesche tra il Golfo del Leone e la Provenza. Mercoledì, le piogge continueranno nelle Cévennes e nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, inizialmente moderate, ma si intensificheranno tra il Var e le Alpi Marittime in serata. Lo stesso accadrà nelle Cévennes, a partire dalla notte tra mercoledì e giovedì. Il picco di intensità è previsto per giovedì, con temporali che potrebbero causare precipitazioni torrenziali. Durante l’episodio, gli accumuli di pioggia potrebbero raggiungere i 300 mm sui rilievi delle Cévennes, in particolare dal nord dell’Hérault al sud-ovest dell’Ardèche, passando per l’ovest del Gard e l’est della Lozère. Anche se questi settori sono stati relativamente risparmiati dalla depressione di Kirk, tali quantità potrebbero comunque causare inondazioni.

Sulla Costa Azzurra, i quantitativi di pioggia saranno più irregolari, con valori che potrebbero variare tra 70 e 100 mm in poche ore, e localmente fino a 150 mm. Il rischio di piene e allagamenti sarà significativo soprattutto giovedì, in regioni dove l’urbanizzazione può complicare la gestione dei violenti temporali.

Le piogge raggiungeranno anche la Borgogna. Il sud-est non sarà l’unica zona interessata dalle forti piogge nei prossimi giorni. Il flusso meridionale spingerà le precipitazioni anche verso l’Alvernia-Rodano-Alpi e la Borgogna tra mercoledì notte e giovedì. In queste aree, le piogge, spesso intense e temporalesche, proseguiranno fino a venerdì, con accumuli compresi tra 70 e 120 mm. Anche il Midi-Pirenei, inclusa Tolosa, vedrà piogge abbondanti, con accumuli superiori ai 100 mm, il che aumenta il rischio di piene a causa dei suoli già saturi d’acqua.

Météo-France ha già emesso un’allerta arancione per piogge e temporali nei dipartimenti del Gard e della Lozère, a partire dalla prossima notte. L’allerta potrebbe essere estesa ad altri dipartimenti tra mercoledì e giovedì.