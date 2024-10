Maltempo – Pioggia tutta la notte, salgono i livelli di Bacchiglione e Retrone. Piena nel pomeriggio. Previsioni

In aggiornamento

Sul Veneto e sulla città di Vicenza, come da previsioni, si è abbattuta un’ondata di maltempo, con piogge e rovesci che sono continuati per tutta la notte.

In città il livello del Bacchiglione è salito, poco fa, a quota 4,50 (in aumento) mentre quello del Retrone a Sant’Agostino ha raggiunto quota 2,64 metri. Situazione critica a Costabissara in cui alcune rogge sono monitorate per rischio esondazione.

In provincia particolarmente battute dalla pioggia Recoaro (120millimetri) e Valli del Pasubio (87 mm dalle 19 di ieri)

VICENZA ore 9.00

Alle 8 di oggi, venerdì 18 ottobre, si è riunito il Coc (Centro operativo comunale) nella sede di contra’ Soccorso Soccorsetto alla presenza dall’assessore alla protezione civile Matteo Tosetto. Permane lo stato di preallarme (allerta arancione) come previsto dall’ultimo bollettino del Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto (17 ottobre ore 14, rischio idraulico e idrogeologico).

Le piogge sono in attenuazione in pianura anche se potrebbe verificarsi qualche breve rovescio. Proseguirà la perturbazione sotto forma di pioggia battente in montagna pertanto nel pomeriggio è prevista la piena del Bacchiglione che potrebbe superare i 5 metri (alle 8.30 4.11 metri).

Nella prima mattinata sono pervenute segnalazioni alla centrale della polizia locale che ha fatto intervenire Amcps: allagamenti a Cul de Ola, Settecà, strada Caperse. È stata attivata Aim Valore Ambiente per liberare le caditoie ostruite lungo viale Rumor, viale Manzoni e strada Paradiso, mentre in via Forlanini i Vigili del Fuoco hanno rimosso un albero che da una proprietà privata è caduto sulla sede stradale.

In via precauzionale il Gruppo comunale di protezione civile sta posizionando i panconi sul ponte di Debba chiudendo così il passaggio pedonale e ciclabile.

E sempre in via precauzionale Viacqua sta posizionando l’idrovora in via Leoni come previsto dal Piano delle emergenze.

Sono operativi Viacqua, Amcps, Aim Valore Ambiente e il Gruppo comunale di protezione civile, pronti ad intervenire in caso di necessità.

Per eventuali segnalazioni contattare la centrale operativa del comando di polizia locale, che è rimasta a disposizione durante tutta la notte, al numero 0444545311.

Il Coc resta aperto e tornerà a riunirsi oggi alle 14.

Informazioni aggiornate sui canali social e sui siti www.comune.vicenza.it e https://www.bacchiglione.it/

Scaricando l’app COapp è possibile controllare il livello dei fiumi e il meteo nella propria zona, ricevere notifiche che segnalano l’eventuale rischio di esondazione, comunicare con foto e video anomalie rilevate nei corsi d’acqua, inviare informazioni sulle condizioni meteo, segnalare lo stato della vegetazione sugli argini o sui corsi d’acqua. L’app è uno strumento messo a disposizione dall’Osservatorio dei Cittadini sulle piene, innovativa misura di preparazione prevista dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali.

PREVISIONI

AVVISO METEO: Tra la sera di giovedì e il primo pomeriggio di venerdì, veloce passaggio di un intenso impulso perturbato, con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, tra Prealpi e pianura, con quantitativi da consistenti a localmente abbondanti specie su Prealpi e Pedemontana. In seguito probabile nuova fase perturbata tra sabato e prima parte di domenica.

Evoluzione generale

Una saccatura atlantica, in approfondimento tra penisola Iberica e Francia in spostamento verso est, convoglierà inizialmente sulla nostra regione correnti umide meridionali, determinando un graduale peggioramento, con apice del maltempo tra giovedì e venerdì. Sul Veneto la fase perturbata determinerà precipitazioni, anche diffuse e abbondanti su Prealpi e Pedemontana, per poi interessare anche la pianura orientale e la costa sabato. Ultime precipitazioni sono previste nella mattinata di domenica, per poi esaurirsi gradualmente ovunque. Da lunedì pressione in aumento con tempo stabile ma con condizioni favorevoli alla formazione di foschie e nebbie, specie nelle ore più fredde. Le temperature non subiranno grandi variazioni salvo aumentare lievemente lunedì.

Tempo previsto

venerdì 18. In prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo possibili parziali e temporanee schiarite sulla pianura meridionale e occidentale nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni. Sui settori centro-meridionali della regione precipitazioni in diradamento, inizialmente ancora a carattere discontinuo, poi in esaurimento nel pomeriggio; altrove persistenza di precipitazioni diffuse (probabilità alta 75-100%), con rovesci ed occasionali temporali. Dal tardo pomeriggio tendenza a diradamento ed esaurimento delle precipitazioni ovunque, con ultimi fenomeni sulla pianura nord-orientale. Verso fine giornata possibile innesco di nuovi locali rovesci o temporali su costa e pianura orientale.

Temperature. Minime in aumento, stazionarie in quota; massime in aumento o localmente stazionarie.

Venti. In quota moderati/tesi dai settori meridionali. In pianura moderati/tesi da nord-est nell’entroterra e su costa nord-orientale; sui settori costieri meridionali e pianura sud-orientale inizialmente moderati/tesi di Scirocco, poi tenderanno ad entrare gradualmente venti da nord-est inizialmente moderati/tesi, in successiva attenuazione.

Mare. Mosso.

Previsione Altezza Onde

sabato 19. Tempo perturbato, a tratti instabile, con cielo molto nuvoloso o coperto salvo nubi più irregolari al mattino sulle zone montane, con qualche schiarita.

Precipitazioni. A partire dalle prime ore, graduale aumento della probabilità di precipitazioni, anche con rovesci e temporali, a partire dai settori orientali, in graduale estensione verso ovest. Si tratterà di precipitazioni da sparse a diffuse, con quantitativi anche consistenti tra Prealpi ed alta pianura e settori costieri nord-orientali.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni; massime in calo sui settori centro-meridionali, stazionarie altrove. In generale calo in quota.

Venti. In pianura da nord-est da deboli a moderati nell’entroterra, a tratti anche tesi sui settori sud-occidentali verso sera; moderati/tesi sulla costa, a tratti anche forti verso fine giornata. In quota moderati tesi da sud-est, a tratti anche forti alle quote più alte.

Mare. Mosso.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

domenica 20. Nella notte fino a parte della mattinata cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni da diffuse a sparse. In seguito miglioramento a partire dai settori orientali, con attenuazione della nuvolosità e precipitazioni che tenderanno progressivamente a diradarsi, fino ad esaurirsi ovunque entro fine giornata. Temperature minime in calo in pianura, in aumento in montagna; massime in lieve aumento. Al mattino Bora moderata, a tratti tesa, su costa e pianura limitrofa, in successiva attenuazione; in quota venti moderati dai quadranti meridionali.

lunedì 21. In pianura probabili inziali foschie e nebbie estese, in successivo graduale diradamento ed in nuova formazione dopo il tramonto, per il resto della giornata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Sulle zone montane nubi irregolari, più frequenti nel pomeriggio, alternate a schiarite, ma senza precipitazioni associate. Temperature minime in calo, massime in aumento, localmente anche marcato.

VICENZA ore 24

Il Coc (Centro operativo comunale) si è riunito alle 23 per monitorare la situazione alla luce delle previsioni dell’ultimo bollettino del Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto, delle 14 di oggi, che ha previsto per il bacino idrografico del Bacchiglione lo stato di preallarme (allerta arancione) sia per rischio idraulico sia per quello idrogeologico dalle 21 di oggi giovedì 17 ottobre.

Durante la notte in città sono previste piogge alterante a importanti rovesci. In particolare, nelle zone di campagna, l’accumularsi della pioggia potrebbe generare allagamenti localizzati nelle zone circostanti.

In mattinata le precipitazioni in pianura dovrebbero attenuarsi e saranno invece più intense in montagna.

La situazione genererà l’aumento del livello del Bacchiglione e del Retrone in pianura, con una possibile piena nelle prime ore del pomeriggio.

Sono già stati preallertati Viacqua, Amcps, Aim Valore Ambiente e il Gruppo comunale di protezione civile che rimarranno operativi per qualsiasi emergenza.

Per eventuali segnalazioni la centrale operativa del comando di polizia locale è disponibile durante tutta la notte al numero 0444545311.

Il Coc si riunirà nuovamente domani mattina, venerdì 18 ottobre, alle 8.

Informazioni aggiornate sui canali social e sul sito www.comune.vicenza.it

Ricordiamo di scaricare l’app COapp con cui è possibile controllare il livello dei fiumi e il meteo nella propria zona, ricevere notifiche che segnalano l’eventuale rischio di esondazione, comunicare con foto e video anomalie rilevate nei corsi d’acqua, inviare informazioni sulle condizioni meteo, segnalare lo stato della vegetazione sugli argini o sui corsi d’acqua. L’app è uno strumento messo a disposizione dall’Osservatorio dei Cittadini sulle piene, innovativa misura di preparazione prevista dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali.