Meteo bollente – Perché il caldo ci rende più nervosi?

Più alte sono le temperature, più caldi sono gli spiriti. “Tutti sono in tensione. Nei trasporti pubblici e nel traffico la gente non è paziente. In coda tutti si innervosiscono con più facilità.

Conseguenze mentali e fisiche

Ciò che non aiuta in questo periodo torrido è che il tuo vicino è infuocato quanto te. “C’è la nostra aggressività, ma c’è anche quella degli altri. Poiché anche gli altri sono tesi e stressati. Quindi abbiamo diverse aggressioni da gestire” spiega Catherine Grangeard, psicologa-psicoanalista francese interpellata da TF1.

Il nostro corpo reagisce con vampate di calore, sensazione di chiusura e mancanza di respiro. Allora come spiegarlo? Quando la temperatura aumenta, ci manca l’ossigeno. Il nostro corpo poi si difende accelerando il flusso del sangue per raffreddarsi. È il famoso “colpo di sangue” che ci fa agire in modo più impulsivo.

Quindi, poco c’è da fare per alleviare la pressione, se non cercare il fresco e restare zen mentre si aspettano giorni più freddi.