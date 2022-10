Metano per auto, corsa al distributore meno caro: lunghe file a Noventa

Come è noto da circa un anno il metano per auto ha subito sensibili aumenti di prezzo. Se nell’estate del 2021 il costo per chilo era di circa un euro, prezzo rimasto fisso per anni, nei mesi successivi ha subìto aumenti rilevanti fino a raggiungere, in alcuni casi, un prezzo cinque volte superiore.

I metanisti da allora controllano assiduamente le applicazioni delle rilevazioni dei prezzi per cercare di fare rifornimento nei distributori meno cari.

Se si guarda la mappa dei distributori i prezzi sono molto variabili e un pieno può costare la metà, o quasi un terzo, in alcuni distributori. Per mesi uno dei meno cari del Vicentino è stato il distributore Cucagas in via Molinetto a Montecchio (che rimane comunque relativamente conveniente – ultima rilevazione: 2,389/kg). Attualmente uno dei prezzi più convenienti del Veneto è quello del distributore di via Broli 81/a a Noventa Vicentina, segnalato a 1,950. Per questo a Noventa si creano lunghe file (nella foto, la situazione lunedì alle 10.30). Una sorta di assalto a chi fa il prezzo più conveniente. Molti automobilisti, infatti, stanno viaggiando a benzina pur avendo l’alimentazione a metano, poiché un prezzo triplo rispetto al prezzo storico rende poco conveniente questo carburante.