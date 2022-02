Medaglia olimpica per il vicentino Ghiotto

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il vicentino Davide Ghiotto si è classificato al terzo posto ed ha vinto la medaglia di bronzo nei 10000 metri maschili del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi Pechino 2022. Per l’azzurro è la prima medaglia ai Giochi olimpici, una soddisfazione più che meritata perché Ghiotto è stato autore di una gara praticamente perfetta nella distanza più lunga e massacrante del pattinaggio di velocità in pista lunga, con il tempo di 12’45”98 per il pattinatore classe 1993, nativo di Altavilla Vicentina.

Davide è riuscito a centrare anche il record italiano e il miglior risultato nella sua carriera. Il 29enne vicentino era infatti riuscito a regalarsi solo un quarto posto ai mondiali del 2021 a Heerenveen.

Ghiotto ha immediatamente dedicato la vittoria alla famiglia con un cuore mimato in diretta tv dalla Cina.