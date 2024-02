MALTEMPO VAL CHIAMPO – Situazione critica ma per ora tutto sotto controllo

Anche dalla Valle del Chiampo ci vengono segnalate situazioni di disagio causate dalle abbondanti piogge. Per ora niente di paragonabile al rischio che corre Vicenza, ma tecnici comunali e Protezione Civile sono all’opera nei territorio di Arzignano e Chiampo per monitorare ed intervenire. Si tratta perlopiù di piccoli smottamenti di terreno, che in alcuni casi finiscono sulla sede stradale e in altri finiscono nei canali di scolo, otturando le vie di deflusso delle acque. Questo provoca allagamenti alle sedi stradali. Per quanto riguarda Chiampo, ci illustra la situazione il sindaco Filippo Negro nel video sopra. Per quanto riguarda Arzignano problemi di deflusso delle acque sono segnalati in via Pugnello, via Cavallaro, in via Cinto all’incrocio con via Restena, via Salviati e via Valmora (vedi foto sotto)