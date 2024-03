Maltempo in Veneto – Resta fase di attenzione lungo i bacini dell’Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone e Basso Brenta

ll Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha pubblicato un bollettino con un aggiornamento dell’avviso di criticità idrogeologica valido dalle 14 fino alla mezzanotte di domani 2 marzo. Alla luce del miglioramento delle condizioni meteo, permane l’allerta gialla (fase di attenzione) per criticità idrogeologica e idraulica nei bacini dell’Alto Brenta – Bacchiglione – Alpone e Basso Brenta, mentre nel bacino Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige si indica allerta gialla per sola criticità idraulica, riferita nello specifico al tratto terminale del fiume Po.Si segnala il possibile innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta. Permane la possibilità di innesco di colata detritica nel bacino del torrente Rotolon, dove è in atto un monitoraggio locale. Permangono superiori alla prima soglia i livelli idrometrici lungo l’asta del fiume Agno-Guà e canale Bisatto; lungo l’asta del fiume Fratta Gorzone i livelli permangono sostenuti e prossimi alla terza soglia alla sezione di Valli Mocenighe per effetto delle operazioni di scarico controllato del sistema di bonifica.