Malo – Colombi in centro storico: il sindaco chiede di inserirli nel calendario venatorio per l’abbattimento controllato

Il sindaco di Malo, Moreno Marsetti, ha inviato una lettera a Regione, Provincia, Ispra, Ministero della Sanità e Ulss 7 per segnalare i gravi problemi igienico-sanitari e di degrado causati dalla massiccia presenza di colombi sugli edifici del centro cittadino, stimata in diverse migliaia secondo l’ultimo censimento. Dopo aver tentato varie soluzioni, come l’uso di falchi, droni, mangimi speciali e gabbie, il sindaco propone ora una misura più drastica: richiedere agli enti competenti l’inserimento dei colombi nel calendario venatorio, oppure autorizzare l’abbattimento da parte del Corpo Forestale dello Stato e della polizia provinciale attraverso piani mirati a ridurre la presenza di questi volatili.

“I colombi si rifocillano nelle campagne, ma tornano a nidificare e riprodursi sugli edifici del centro, soprattutto quelli fatiscenti e abbandonati, oltre che su strutture importanti come il tetto del duomo, la casa di riposo e l’ex ospedale,” spiega il sindaco Marsetti. “Dopo aver provato diversi metodi di allontanamento, efficaci solo nel breve termine, l’unica soluzione duratura è l’abbattimento autorizzato e controllato, eseguito da personale qualificato.”

Il piano regionale per il controllo della popolazione di piccioni in ambito urbano delega ai sindaci l’adozione di misure adeguate. “Abbiamo sperimentato diverse tecniche, ma la situazione non è migliorata. L’unica opzione rimasta è il prelievo controllato della specie. Ricordo che i colombi sono portatori di malattie e possono trasmettere patologie ad altre specie di uccelli. Inoltre, ogni giorno siamo costretti a destinare risorse comunali per la pulizia di marciapiedi e strade,” aggiunge Marsetti.

Anche alcune aziende agricole e i commercianti del centro storico hanno sollevato la questione, chiedendo interventi urgenti per preservare il decoro urbano.