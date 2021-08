Malata di Covid, partorisce con cesareo: 32enne di Vicenza in terapia intensiva

Una donna non vaccinata perché incinta, indecisa sul da farsi a causa delle tante informazioni contrastanti ricevute, si trova ora in rianimazione al San Bortolo di Vicenza. La donna, una 32enne di Vicenza, ha contratto il Covid all’ottavo mese di gestazione e da sabato è ricoverata in pneumologia per insufficienza respiratoria. Un peggioramento della sua condizione ha convinto i medici a farla partorire con un cesareo, per trasferirla al più presto in terapia intensiva. La bimba, secondogenita, sta bene, mentre le condizioni della donna sono stazionarie.

Lei è una delle due donne attualmente in terapia intensiva a Vicenza; con lei una 51enne, sempre di Vicenza, no vax, è intubata da tre settimane, durante le quali ha anche rischiato di morire.