Madre e figlio scomparsi sul Lago di Garda: avviate le ricerche

Sono state avviate ieri sera (martedì 16 luglio) le ricerche da parte dei Carabinieri della Compagnia di Riva del Garda, in Trentino, di una donna di 56 anni e suo figlio diciannovenne, non rientrati a casa dopo una giornata trascorsa sul lago di Garda.

L’allarme è stato dato dal marito della donna, residente a Rovereto, che ha segnalato la loro scomparsa alle autorità, preoccupato dal fatto che non fossero tornati a casa. Le ricerche, che includono accertamenti sui telefoni delle persone scomparse, sono concentrate nella zona di Punta Lido. Squadre specializzate di ricerca in acqua sono al lavoro per individuare eventuali tracce o indizi che possano aiutare a risolvere il caso.

Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni riguardo alla possibile causa della scomparsa o alle circostanze che hanno portato a questo evento. Le autorità continuano a lavorare intensamente per ritrovare la donna e il suo figlio e rassicurare la famiglia in attesa di notizie concrete.