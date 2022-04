Luca Zaia lancia il grande Veneto: pronta la fusione con Friuli e Trentino

Zaia, fusione a Nord-est: nasce la grande regione Veneta

Alla fine è arrivata la notizia che da tempo aleggiava come una opportunità più che come una minaccia: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige fuse un un unico soggetto politico ed amministrativo. A tessere le fila di questa vera e propria rivoluzione territoriale è niente meno che il Governatore del Veneto Luca Zaia che ha lavorato sotto traccia in questi anni all creazione del polo nord-est. Non sarà la autonomia da sempre richiesta ma questa fusione avrà implicazioni anche per il fatto che si andranno a toccare regioni a statuto speciale che potrebbero così riguardare anche il Veneto. Zaia ha trovato la pronta interlocuzione con i governatori delle altre regioni. La presentazione del piano di fusione avrà luogo probabilmente a metà giugno, comunque dopo le amministrative. Per ora nessun commento alla indiscrezione filtrata da Palazzo Ferro Fini ma la strada è ormai tracciata. Quella che fu la locomotiva del Nord-est ormai è pronta a diventare un vero e proprio treno per l’intero sistema Paese. Piaccia o no sarà comunque una svolta epocale. ()