LONIGO – 1000 alberi gratis donati da Verallia

Mille nuovi alberi da piantare in città: è questa la donazione fatta al Comune di Lonigo da Verallia Italia Spa, azienda con un importante sito produttivo in territorio leoniceno, tra i leader mondiali di imballaggio in vetro per bevande e prodotti alimentari. Nel corso della mattinata di domenica, presso il Parco Ippodromo della città, è avvenuta la distribuzione degli alberi alla popolazione e ai dipendenti dell’azienda che ne avevano fatto richiesta nelle scorse settimane attraverso l’apposita piattaforma Beleafing, al fine di favorire il processo di forestazione urbana diffusa e partecipata.

Il progetto, infatti, consiste in un percorso di integrazione ambientale e territoriale dei siti produttivi, con sviluppo di progetti incentrati su impatti sociali e ambientali positivi. La consegna odierna è solo il primo step di una progettualità che durerà parecchi mesi e vedrà la riqualificazione in ottica green dell’ingresso dello stabilimento Verallia, attraverso il rinnovamento della facciata degli uffici – con pareti vegetali – e la creazione di un frutteto con apposite costruzioni che favoriranno la vita delle api. L’ultima fase del progetto vedrà invece la riqualificazione di un’area pubblica adiacente allo stabilimento.

In questo percorso di rigenerazione Verallia è supportata dalla start up innovativa Beleafing e l’elemento di innovazione che caratterizza questo progetto risiede nella co-progettazione di queste tre aree, attraverso l’applicazione iGreengo sviluppata dalla società Adaptev srl, spin-off approvato dall’Università IUAV di Venezia. Infatti, ogni persona all’interno dell’azienda avrà la possibilità di partecipare attivamente a tutto il processo di valorizzazione di queste aree.

A margine della giornata odierna Carlo Losi, Direttore dello stabilimento di Lonigo per Verallia Italia sottolinea “questo è un altro passo nella direzione di creare valore per le comunità in cui siamo radicati da decenni coi nostri stabilimenti. Sul fronte ambientale siamo impegnati da tempo per rendere sempre meno impattati le nostre produzioni e rendere via via più confortevoli e salubri i nostri luoghi di lavoro. Mi piace sottolineare il forte legame che si sta creando tra noi e l’amministrazione comunale, fondamentale affinché si possa ottenere quel cambiamento culturale necessario per raggiungere ambiziosi obiettivi”.

Diego Pellizzaro, CEO e fondatore di Beleafing precisa: “siamo molto orgogliosi perché con questo progetto lo stabilimento di Lonigo si è classificato al primo posto del contest promosso nei 13 Paesi in cui il Gruppo è presente. Oggi consegniamo diversi tipi di alberi che possono essere raggruppati in due macro categorie: quelli che permetteranno di catturare la CO2 nell’aria e altri che coi loro fiori saranno di sostentamento alle api garantendone la preservazione”.