Lite all’interno di un bar: interviene la Polizia di Stato

Verso le ore 19.30 di ieri le Volanti della Questura sono intervenute all’interno di un bar, in Via Alfieri, a Vicenza, dove era stata segnalata una violenta lite tra un cliente e il proprietario. Gli Agenti, giunti sul posto, hanno separato i due e raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire l’accaduto.

In pratica, uno degli avventori aveva chiesto una birra ma il proprietario gli aveva precisato che avrebbe dovuto prima pagarla. Il cliente, ritenendosi offeso dal comportamento del proprietario, a suo dire caratterizzato da poca fiducia nei suoi confronti, lo aggrediva con spinte e calci.

Il proprietario ha quindi reagito all’aggressione e ne era nata una colluttazione poi sedata solo grazie all’intervento della Polizia.

Al momento nessuno ha sporto querela per l’accaduto.