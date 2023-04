Lista La Comune: “La campagna elettorale si fa sporca”

Riceviamo e pubblichiamo:



Siamo appena venuti a conoscenza di un’iniziativa elettorale a favore del sindaco

uscente Francesco Rucco piuttosto insolita e che sarebbe sicuramente interdetta a tutti

gli altri candidati.

L’iniziativa, organizzata dalla signora Elena Vencato, maestra, ma anche candidata

nella lista civica “Rucco sindaco”, prevede un incontro oggi pomeriggio con i genitori

dei bimbi che frequentano la scuola comunale d’infanzia “Pirazzo” di Ospedaletto, e

l’incontro si terrà, si badi bene, nei locali della scuola pubblica trasformata per

l’occasione in sede di comitato elettorale, dove tra le altre la signora Vencato insegna.

La locandina invita i genitori a presenziare per l’arrivo del sindaco e promette zucchero

filato ai bimbi presenti.

La Comune stigmatizza e denuncia tale iniziativa organizzata durante l’ora di apertura

della scuola, quando la maestra dovrebbe essere coi bambini e non a fare comizi

elettorali col sindaco. Questa iniziativa va fermata subito: a tal proposito saremo

presenti con un volantinaggio fuori dalla scuola Pirazzo alle ore 15.30 durante i

“festeggiamenti” di Rucco e la sua candidata Vencato.