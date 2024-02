Lilt e Centro di medicina contro il melanoma: percorso agevolato per l’asportazione nei

Vicenza, Lilt e Centro di medicina in campo per la lotta al melanoma

Creato un canale preferenziale e convenzionato per l’asportazione nevi agli oltre 2 mila pazienti che si sono rivolti alla dermatologia Lilt vicenza

L’attività chirurgica sarà svolta dal dottor Nicola Luigi Soldà nelle 6 sedi vicentine di Centro di medicina di Vicenza, Trissino, Schio e Bassano

Sottoscritto il protocollo d’intesa “Vicenza per la prevenzione” per la diagnosi precoce interessando oltre alle donne, gli uomini e i giovani

Lilt Vicenza e Centro di medicina hanno sottoscritto nei giorni scorsi un protocollo d’intesa dal titolo “Vicenza per la prevenzione”. Tra le prime iniziative che saranno avviate di concerto ci sarà la collaborazione per velocizzare il percorso dei pazienti Lilt Vicenza che dopo la visita dermatologica con mappatura nevi necessitano di asportazione per sospetto melanoma.

Grazie alla collaborazione delle 6 sedi vicentine di Centro di medicina (Vicenza, Trissino-Valdagno, Schio-Thiene e Bassano del Grappa) e del dottor Nicola Luigi Soldà, chirurgo generale, oltre 2 mila pazienti che ogni anno si rivolgono alla Lilt vicentina per la mappatura nevi avranno un canale preferenziale oltre ad un prezzo convenzionato in caso di necessaria asportazione. In ogni caso sarà effettuato anche l’esame istologico, che Centro di medicina, primo nel settore privato, effettua in collaborazione per il Dipartimento di Anatomia patologica della Clinica universitaria di Padova.

“L’obiettivo riguarda la lotta al melanoma, che è una patologia molto diffusa e ad alta mortalità. Grazie ad una maggiore sensibilità, è aumentata anche la richiesta di prestazioni da parte dei vicentini – spiega il presidente Lilt Vicenza, dottor Rolando Negrin – Con questa iniziativa, i nostri pazienti dermatologici, che effettuano le prestazioni nei nostri centri, avranno una corsia preferenziale ed un costo calmierato per l’asportazione nevi, presso Centro di medicina. È la nostra segreteria a gestire il percorso segno della presa in carico dei pazienti fino alla fase del follow up”.

Il Melanoma è il terzo tumore più frequente in Italia sia nei maschi che nelle femmine al di sotto dei 50 anni ed è il più aggressivo dei tumori della pelle. Tumori anche di piccole dimensioni, infatti, possono avere un decorso molto grave. In Veneto si registrano circa 20 casi ogni 100.000 abitanti per un numero stimato di circa 1011 nuovi casi all’anno (531 maschi e 480 femmine).

“Il melanoma è una malattia maligna, subdola e aggressiva. L’asportazione di un nevo è un intervento non doloroso che se fatto precocemente può essere salvavita – spiega il chirurgo generale di Centro di medicina, dottor Nicola Luigi Soldà – collaborare in questa iniziativa con la Lilt per me è un onore, consapevole del lavoro meritorio che questa associazione svolge tra la popolazione per divulgare la cultura della prevenzione”.

Tra i benefit del protocollo d’intesa sottoscritto presso la sede Lilt Vicenza di via Borgo Casale, 86, la scontistica (10%) per tutti i pazienti che sono soci della Lilt Vicenza sulle prestazioni ambulatoriali nelle 50 sedi di Centro di medicina presenti tra Veneto, Friuli, Emilia e Lombardia. Inoltre, l’impegno di Centro di medicina e Lilt a portare avanti eventi, progetti e iniziative legate alla prevenzione, per la valorizzazione della campagna Ottobre rosa dedicata alla donna, della campagna Movember dedicata all’uomo, della settimana nazionale della prevenzione oncologica nel mese di marzo, della campagna 4 febbraio giornata mondiale contro il cancro. Inoltre, promuovere campagne informative ai giovani delle scuole di Vicenza e Provincia. Tra gli obiettivi del protocollo d’intesa vi è infatti anche la valorizzazione del ruolo del volontariato, ed in particolare della Lilt Vicenza, come interlocutore della popolazione per la prevenzione e di stimolare la partecipazione all’attività sociale come testimonianza attiva.

IN FOTO, da sinistra: Antonella Niola, Responsabile Segreteria Lilt Vicenza, dott. Rolando Negrin, Presidente Lilt Vicenza, dottor Nicola Luigi Soldà, Chirurgo generale Centro di medicina, Sonja Quadu, responsabile Centro di medicina Vicenza.