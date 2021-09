L’ex guru di Salvini (fino a pochi giorni fa) indagato per droga

Luca Morisi, ideatore della campagna social della Lega guidata da Matteo Salvini, guru della cosiddetta ‘Bestia’ fino a pochi giorni fa, è indagato dalla Procura di Verona per cessione di stupefacenti. E’ quanto riportano alcuni giornali e quanto confermato da fonti investigative ad Adnkronos. Sempre secondo ADNKronos i carabinieri avrebbero trovato una sostanza liquida nella sua cascina a Belfiore, mentre tre ragazzi fermati lo scorso agosto lo accuserebbero di aver ricevuto sostanze stupefacenti da lui, sostanze su cui sarebbero però in corso accertamenti. Morisi aveva lasciato l’incarico di capo della comunicazione social del leader della Lega alcuni giorni fa “per questioni famigliari”. (ANSA). In questa scheda de Il Sole 24 Ore un profilo di Luca Morisi datato 22 aprile.