Lanerossi, quanto mi costi…

Solo qualche giorno fa abbiamo pubblicato una riflessione dedicata alla fallimentare stagione del Lanerossi e alla profonda necessità di ripensare la struttura stessa della squadra nell’ottica di costruire un futuro credibile per il calcio vicentino. Acuti osservatori dell’attuale momento sportivo e tecnico hanno fatto notare che il campionato di serie B, quello nel quale si spera di restare, non offre vantaggi economici per chi possiede e gestisce la squadra. Quelli arrivano, semmai, solo se si ottiene una promozione in serie A, fosse anche solo per un campionato. Scendere in serie C avrebbe conseguenze economiche devastanti e tutte già molto note al Vicenza. Nel servizio di qualche giorno fa abbiamo salvato solo il pubblico del Menti, che ha affollato gli spalti non solo e non tanto in occasione della sfida da “dentro o fuori” con il Lecce, ma che ha tifato per la propria squadra anche per tutto questo lungo, sofferto campionato, vissuto quasi sempre occupando l’ultimo posto della classifica.

E il pubblico biancorosso non ci ha smentito, mettendosi ordinatamente in coda e aspettando ore sotto il sole per comprare il biglietto per entrare al Menti giovedì sera a vedere giocare il Vicenza nella sfida salvezza con il Cosenza. Aspettate un attimo. Ho detto comprare. E qui arriva la nota, se volete, davvero stonata, ma è solo l’ultima. La società, è vero, ha applicato prezzi popolari ma i tagliandi per la curva sono saliti da un euro a 5 euro, quelli per i distinti vanno da 5 a 10 e quelli della tribuna arrivano a 25 euro. Ah, sapete cosa c’è? Gli abbonati, che hanno pagato in anticipo per vedere il campionato che abbiamo visto, hanno diritto di prelazione per comprare i biglietti del settore per il quale erano abbonati.

Nel frattempo, ci sono altre società che decidono di fare cose diverse. Il Brescia, per esempio, che sabato si gioca non la salvezza ma un posto in serie A con il Perugia ha deciso che i suoi abbonati li farà entrare gratis allo stadio. Un modo per ringraziare, pur avendo offerto uno spettacolo di livello sicuramente più alto di quanto fatto vedere dai biancorossi.

Nelle recenti serie di finale di basket anche la società di basket femminile del Famila, quella di patron Cestaro, ha applicato una politica simile, aprendo il palazzetto gratis ai tifosi.

Un minimo di generosità per ringraziare chi c’è stato sempre avrebbe forse guastato? Certo il problema non si pone, quando si ha di fronte un pubblico che, per questa ultima battaglia è pronto a fare il tutto esaurito al Menti e poi ad andare in massa a Cosenza. Eppure anche questo è un atteggiamento che deve far riflettere.