Lago, nel 2022 una crescita record

“Il 2022 è stato un anno di grandi soddisfazioni e traguardi, arrivati grazie a scelte strategiche che hanno messo in primo piano innovazione, dialogo e sostenibilità. Siamo tra le poche aziende con questi numeri ad avere ancora ampi spazi di manovra nella conquista di quote di mercati esteri: ciò ci motiva a fare ancora di più, con ottimismo e fiducia per un futuro sempre più prospero per noi e per le persone che orbitano intorno all’azienda.”

Con queste parole Daniele Lago, CEO & Head of Design di LAGO SpA, accoglie il 2023 a seguito di un anno che ha visto l’azienda mai così in alto in termini di risultati economici. Il bilancio del 2022 è stato chiuso infatti a oltre 62 milioni di fatturato, e un EBITDA superiore al 27%, mantenendo alta la marginalità. Sulla scia degli anni precedenti, chiusi con bilanci sempre crescenti, LAGO viene premiata dalle scelte strategiche del proprio passato, così come da quelle che hanno visto definizione e implementazione nel corso del 2022. Visti i risultati ottenuti, l’azienda ha deciso di condividere questo traguardo con i propri collaboratori tramite il welfare aziendale, in un’ottica di gratificazione e condivisione del valore in linea con gli obiettivi di sostenibilità che intende perseguire.

Tra gli impegni più rilevanti, quello sul fronte internazionale, sia in ambito retail che in ambito contract. In quest’ultimo i flussi economici sono aumentati del 200% rispetto al 2021, attraverso progetti real estate anche oltreoceano. Parallelamente nello scorso anno è cresciuta anche la rete distributiva, con nuovi negozi in tutto il mondo: a oggi se ne contano oltre 350 in tutta Europa e un centinaio nel resto del mondo, incluse le recenti aperture in Costa d’Avorio, Las Vegas e Cancun, e le prossime degli store di Jakarta, Singapore e Dubai. Queste sono solo alcune delle fondamenta dalle quali ripartiranno le strategie dei prossimi anni: nonostante i risultati ottenuti, infatti, sono ancora ampi i margini di penetrazione dei mercati esteri, dal momento che oggi l’azienda è al 75% sul mercato interno ed ha dunque un potenziale di crescita rilevante.

Il 2022 di LAGO ha visto un avvicinamento sempre più concreto verso una sostenibilità globale e allargata, capace di creare valore per l’azienda mettendo in equilibrio persone, natura e tecnologia. Tra questi Good House, lo stand pluriennale rivoluzionario presentato al Salone del Mobile 2022, la cui struttura totalmente riciclabile garantisce di evitare fino all’87% delle emissioni di Gas Serra (e.g. CO2) in atmosfera rispetto ai tradizionali stand, grazie all’azzeramento dei rifiuti e al quasi totale abbattimento di peso e di volumi dei materiali. Non solo una riprogettazione di un singolo spazio espositivo, ma un invito a ripensare gli interi sistemi-fiera.

Il 2023 continuerà a vedere LAGO in prima linea nell’impegno e nell’allineamento all’Agenda ONU 2030: l’azienda, tramite azioni concrete e in modo sistemico, ha identificato le principali aree e leve a sua disposizione per contribuire al raggiungimento dello sviluppo sostenibile globale. Tra queste, ha concentrato l’attenzione su salute e benessere (SDG 3), città e comunità sostenibili (SDG 11), consumo e produzione responsabile (SDG 12) e agire per il clima (SDG 13). Su questi temi sono state sviluppate iniziative come la collaborazione con cooperative sociali e progetti benefici, l’approccio improntato alla circolarità lungo tutta la filiera, e il reskilling attraverso percorsi di sviluppo personalizzati dei lavoratori.

“Le sfide dello scenario internazionale, i trend globali che indicano la sostenibilità come un’urgenza sempre più imprescindibile e i numeri degli ultimi bilanci, che danno ancora più rilevanza ai mercati esteri, suggeriscono le direttrici delle nostre prossime sfide, da vincere tenendo sempre ben a mente il modo in cui intendiamo fare design e fare impresa. Per i risultati raggiunti e per quel che verrà ringrazio tutta la squadra, che contribuisce a superarsi continuamente” conclude Daniele Lago.