Ladri in azione a Castegnero: laboratorio orafo depredato per 14 mila euro

Colpo da 14 mila euro a Castegnero. Una banda di ladri, la notte tra lunedì e martedì, si è introdotto nel laboratorio orafo La Riviera, in via del Progresso 25, a Ponte di Castegnero, in zona industriale e, dopo aver eluso il sistema di videosorveglianza e disattivando l’antifurto, hanno portato via un ingente bottino di oro grezzo e contanti. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Scassinata la porta del capannone, sono riusciti a portare via portaorologi, bracciali e collane, oltre a 200 grammi di oro. I proprietari hanno subito allertato i carabinieri, che hanno effettuato il sopralluogo per cercare di risalire ai responsabili in breve tempo. La banda potrebbe essere specializzata in colpi di questo tipo.