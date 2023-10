La Tribù del Sole: un doposcuola inclusivo ad Arzignano

Cresce di anno in anno il doposcuola inclusivo “La Tribù del Sole” di Arzignano creato dalla Fondazione Silvana e Bruno Mastrotto, da poco riconosciuta come ente filantropico. Uno spazio dedicato ai bambini dai 6 ai 14 anni, che per l’anno scolastico 2023/24 ha ripreso le attività a pieno ritmo con un incremento del numero di iscritti: ben 36 giovani utenti equamente suddivisi tra bambini e bambine della scuola primaria e ragazzi e ragazze delle medie. Un ambiente dove l’apprendimento diventa un’avventura divertente ed inclusiva e gli educatori si preoccupano dello sviluppo formativo ed emotivo dei bambini e dei ragazzi, compresi quelli con disabilità.

Alla “Tribù del Sole”, l’inclusione è al centro di ogni attività e attraverso le diverse abilità si crea un ambiente che possa favorire uno sviluppo equilibrato. Tra i 36 iscritti sono sei i ragazzi/bambini con disabilità e molti sono quelli con bisogni specifici.

È il personale altamente qualificato della Cooperativa Sociale Moby Dick, specializzato nel fornire supporto individualizzato e personalizzato, a organizzare le attività del doposcuola. Le educatrici e gli educatori collaborano con famiglie e specialisti per organizzare attività che soddisfino le esigenze specifiche di ciascun bambino, garantendo che ciascuno di loro possa raggiungere il proprio potenziale in pieno spirito di condivisione.

Anche per l’anno 2023/24 ci sono in cantiere tanti programmi educativi e iniziative ludiche, progettati per offrire una molteplicità di opportunità di apprendimento, oltre al supporto qualificato nello svolgimento dei compiti per casa. Dalle attività artistiche alle sessioni di lettura, dalla matematica alla scienza, si coprono tutti gli aspetti dell’educazione. Inoltre, si favorisce l’apprendimento attraverso il gioco, incoraggiando la creatività e la socializzazione.

“L’inclusione è da sempre tra gli obiettivi della Fondazione Silvana e Bruno Mastrotto – racconta Giovanna Mastrotto, Presidente della Fondazione -. Il doposcuola La Tribù del Sole ha continuato a crescere ed essere apprezzato dalle famiglie del territorio anche per l’attenzione nel seguire i vari bisogni dei giovani utenti in particolare quelli con disabilità. Accogliere bambini e ragazzi dopo la scuola, accompagnarli nella gestione del pomeriggio, attraverso una serie di attività multidisciplinari tra studio e meritato relax, rappresenta un supporto concreto alle famiglie. Per Arzignano e i comuni limitrofi, un servizio importante che siamo felici e orgogliosi di poter offrire migliorandoci di anno in anno.”

www.fondazionesilvanaebruno.it/home-tribu/