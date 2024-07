La Senna torna ad essere balneabile dopo un secolo: la sindaca di Parigi si tuffa nel fiume

Ecco fatto, la Senna è finalmente pronta per il nuoto delle olimpiadi. La sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha mantenuto la sua promessa e mercoledì ha fatto un bagno nel fiume in compagnia del presidente del comitato organizzatore (Cojo) Tony Estanguet, una nuotata destinata a rassicurare nove giorni prima dei Giochi Olimpici. Atteso e osservato, il nuoto del sindaco di Parigi, un crawl piuttosto ben padroneggiato, è durato quasi cinque minuti in un’acqua a una temperatura piuttosto limpida di 20°C.

Al di là dei Giochi Olimpici, tre siti balneari permanenti si estenderanno lungo la Senna. Una rivoluzione per un fiume chiuso alla balneazione da un secolo. Ci sono voluti quasi 40 anni e, soprattutto, 1,4 miliardi di euro di investimenti per rendere idonea l’acqua della Senna grazie a un gigantesco bacino di stoccaggio dell’acqua piovana. Nonostante 42 mesi di lavoro, un mese fa, quando noi stessi abbiamo analizzato lo stato della Senna, il batterio Escherichia Coli era ancora presente in una percentuale tre volte superiore a quella autorizzata. Attenzione quindi, perché al di là delle Olimpiadi, il meteo e qualche pioggia potrebbero ancora far emergere alcune preoccupazioni.