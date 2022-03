La Salita del Costo compie 30 anni

Fra una settimana la strada provinciale del Costo diventerà percorso di gara per la trentesima edizione della Salita del Costo, la gara di velocità per auto moderne e storiche che è ormai diventata una bella tradizione vicentina.

L’evento è organizzato dal Rally Club Team in collaborazione con l’Automobile Club Vicenza ed è stato presentato stamattina in sala degli Stucchi, salone nobile del Comune di Vicenza. A fare gli onori di casa Matteo Celebron, vicesindaco e assessore allo sport di Vicenza. Con lui il presidente Aci Vicenza Luigi Battistolli, l’organizzatore Renzo De Tomasi, i rappresentanti dei Comuni coinvolti: Elisabetta Magnabosco e Cesare Azzolini, rispettivamente sindaco e assessore allo sport di Roana, Piergildo Capovilla sindaco di Cogollo del Cengio, Luca Sola assessore allo sport di Caltrano.

“Una sinergia preziosa quella tra amministrazioni e associazioni sportive -ha sottolineato Celebron- Fondamentale per organizzare eventi di portata nazionale come la Salita del Costo.” Ed è proprio in questa logica che il Comune di Vicenza si è prestato come vetrina per l’evento. “Perché niente come l’auto racconta la storia del nostro Paese.”

Storia di progresso, di inventiva, di capacità, di talento che verrà raccontata dall’1 al 3 aprile lungo una delle strade più suggestive del vicentino, quella che collega la pianura vicentina alla montagna con una serie di tornanti che mettono alla prova abilità delle auto e di chi le conduce.

Storia di auto che non sono solo mezzi di trasporto, ma anche strumenti di divertimento e di sfida. Sempre in sicurezza e sempre con responsabilità, come è stato più volte sottolineato. La sicurezza, in particolare, è un tema su cui si è lavorato molto, con l’obiettivo dichiarato da De Tomasi di accedere il prossimo anno al CVM, il Campionato Italiano Velocità Montagna.

Sul tema della sicurezza torna anche la consigliera provinciale con delega allo sport Giulia Busato. “La longevità di questa gara dimostra che la location è quella giusta e che gli organizzatori sanno come valorizzarla -ha dichiarato- avremo modo di vedere e soprattutto sentire il rombo dei motori. Quello che non si vede, ma che è fondamentale, è l’immenso impegno di chi fa sì che la competizione si svolga con i più alti standard di sicurezza e che deve farci capire che la velocità e la sfida devono rispettare tempi e modi.

Questo è quello che ci insegna la Salita del Costo.”

Se la gara lungo il Costo è di certo l’evento principale, non sarà l’unico. “Sarà una festa per chi gareggia -ha affermato Battistolli- ma anche per l’Altopiano, grazie a tante iniziative dedicate agli appassionati dei motori, dalla parata alla possibilità di avvicinarsi alle auto nelle piazze di Asiago e Roana, passando per l’educazione stradale per i più piccoli”.

Sia le manches di prova, quanto la gara, saranno infatti precedute dalla parata non competitiva alla quale saranno ammesse vetture sportive selezionate dall’organizzatore, tra cui un nutrito gruppo di porsche moderne e storiche. Le auto sfileranno fino al centro di Asiago, dove saranno parcheggiate per essere ammirate dal pubblico. Pubblico che, è confermato, potrà essere presente sul percorso di gara e potrà aspettare le auto nel parco chiuso allestito nel Piazzale della Vecchia Stazione a Cesuna di Roana, mentre le premiazioni saranno ospitate nell’adiacente Palaciclamino.

A proposito di educazione stradale, in occasione della Salita del Costo il Comune di Roana con Aci e Ready2go organizza lezioni di educazione stradale per i bambini di 4a e 5a elementare di Roana. Con bicicletta e casco i bambini affronteranno un percorso con segnaletica stradale, semaforo e attraversamenti pedonali, in modo da imparare il corretto comportamento da tenere lungo le strade.

La strada del Costo sarà riservata alla competizione e quindi chiusa al traffico con i seguenti orari: sabato 2 aprile dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18; domenica 3 aprile dalle 7.30 alle 16.30. Le deviazioni saranno ampiamente segnalate.

Note tecniche

La gara si svolgerà sul classico tracciato di 9,910 chilometri che dalla località Bramonte di Cogollo del Cengio sale verso l’Altopiano dei Sette Comuni percorrendo la strada provinciale 349 “del Costo” fino alla località “Campiello”.

Le iscrizioni sono aperte fino alle 24 di lunedì 28 marzo. Ad oggi ci sono 120 iscritti, ma saliranno di certo nel fine settimana. Sarà la prima cronoscalata della stagione nel nord dello Stivale e gara di apertura del T.I.V.M. Nord. Oltre alle moderne, come previsto dal regolamento, saranno ammesse anche cinquanta auto storiche costruite sino al 1990.

Le operazioni di accredito saranno ospitate nel motorhome situato in Via Da Vinci nella zona industriale di Caltrano a partire dalle 9 di venerdì 1 aprile, fino alle 16.30. La giornata del sabato 2 aprile sarà dedicata alle prove ufficiali del percorso con due manches, la prima alle 9.30 e la seconda dalle 14.30 permettendo una temporanea apertura della strada alla circolazione locale. La gara vera e propria sarà domenica 3 aprile, la partenza della prima vettura storica sarà alle 10 e a seguire partiranno le moderne.

Il parco chiuso sarà allestito nuovamente nel Piazzale della Vecchia Stazione a Cesuna di Roana e le premiazioni ospitate nell’adiacente Palaciclamino.

Orari di chiusura della strada provinciale 349 “del Costo” da Bramonte di Cogollo del Cengio fino al Piazzale della Vecchia Stazione a Cesuna di Roana: sabato 2 aprile dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 18.00. Domenica 3 aprile, dalle ore 7.30 alle ore 16.30.