La pizza sforna a Vicenza

L’originale Pizza Festival di Vicenza sarà una vera e propria festa della pizza preparate in tutti i suoi gusti e versioni, dalla classica napoletana, alla gourmet, alla siciliana, alla più sottile Toscana.

Otto forni, sempre accesi, 24 pizzaiuoli che impasteranno, inforneranno e serviranno pizze, negli stand predisposti in Campo Marzo, da mezzogiorno alla sera, senza interruzione, portando in piazza la bontà e la genuinità della pizza.

Non mancherà lo street food con un banco di carne alla griglia, fritto ascolano e fish and chips.