La lezione degli Emirati Arabi: 100% di vaccinati, solo 7 morti in un mese e contagi stabili

La matematica non è un’opinione e per questo il caso degli Emirati Arabi Uniti, Paese tutt’altro che isolato, al centro dei commerci mondiali, con una popolazione doppia rispetto al Veneto, può essere preso come esempio. Molto più della tanto decantata Israele, partita per prima con le vaccinazioni ma arenatasi al 69% di vaccinati, molto meno dell’Italia.

Negli Emirati Arabi il 99% della popolazione è vaccinato. Nell’ultimo mese, caratterizzato della ripresa della pandemia a livello mondiale, gli Emirati contano 7 morti (solo nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati 22 e in Austria, con la stessa popolazione, più di 50). Il Paese non indica casi gravi in ospedale. La curva dei contagi nell’ultimo mese, non è affatto una curva ma una linea retta. Molto meglio quindi dei Paesi Occidentali dove la fascia consistente di non vaccinati porta ad una pressione ospedaliera maggiore, con spese e disagi anche per i vaccinati. (fonte worldometer, clicca qui per i dati completi)