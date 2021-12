La Finanza sequestra oltre 7.400 petardi pericolosi

Nella giornata di ieri, i finanzieri del Gruppo di Verona

hanno infatti sequestrato oltre 7.400 articoli pirotecnici, per un peso complessivo di 122 kg. I materiali, destinati alla vendita in totale violazione della normativa di sicurezza prevista dal T.U.L.P.S. (testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza), erano in condizioni tali da costituire un serio pericolo per l’incolumità pubblica.

Gli articoli sequestrati – tra cui petardi, bengala, fontane luminose di categoria F2, vale a dire commerciabili in

libera vendita – sono stati rinvenuti in un esercizio del capoluogo gestito da cittadini stranieri dove erano

visibilmente esposti agli acquirenti su ordinarie scaffalature e in locali non areati e privi di impianti estinguenti. I

finanziari hanno trovato tali prodotti esplodenti addirittura accanto a merce infiammabile in assenza quindi delle

benché minime precauzioni per la prevenzione degli incendi.

L’esercente è stato conseguentemente deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona.