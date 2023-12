La camminata in rosa porta in dono oltre 4.000 euro a favore dell’Andos Ovest Vicentino

Oltre 4.000 euro a favore degli interventi a sostegno delle donne operate per un tumore al seno. Ammonta precisamente a 4.130 euro il ricavato della manifestazione podistica “Montebello cammina in rosa”, andata in scena il 14 ottobre a Montebello Vicentino nell’ambito dell’Ottobre Rosa, il mese della prevenzione organizzato dal Comitato Andos Ovest Vicentino.

Grazie alle iscrizioni dei partecipanti alla camminata, organizzata dal Gruppo Podistico Montebello e dall’Amministrazione comunale, è stato dunque possibile offrire un aiuto concreto alle attività che si svolgono presso la Breast Unit dell’ospedale di Montecchio Maggiore.

La consegna dell’assegno simbolico è avvenuta nella sede dell’Andos: presenti il sindaco Dino Magnabosco, l’assessore al sociale Mirka Pellizzaro, l’assessore allo sport Stefano Valente, la presidente dell’Andos Isabella Frigo con alcune volontarie, il direttore della Breast Unit dott. Graziano Meneghini e alcune rappresentanti del Gruppo Podistico Montebello.

“Per questo gesto di generosità vanno ringraziati principalmente i tanti cittadini che hanno partecipato alla camminata, i quali hanno dimostrato grande sensibilità verso il tema della prevenzione del tumore al seno”, afferma il sindaco Dino Magnabosco.

“La Breast Unit di Montecchio Maggiore e l’Andos Ovest Vicentino sono un fiore all’occhiello della nostra sanità pubblica e del mondo del volontariato – commenta l’assessore Mirka Pellizzaro –, perché grazie a loro moltissime donne riescono a superare la malattia. Per Montebello è un onore poterli sostenere”.

“Ancora una volta sport ha fatto rima con solidarietà – sottolinea l’assessore Stefano Valente –. Grazie al Gruppo Podistico per l’impeccabile organizzazione e per aver ancora una volta scelto di appoggiare un’iniziativa dallo scopo benefico e grazie anche alla Pro Loco e agli sponsor per il loro sostegno”.