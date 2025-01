La 207^ Brigata di Intelligence americana si trasferisce alla caserma Miotto di Longare

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La 207a Brigata di Intelligence Militare, in coordinamento con la Guarnigione dell’Esercito degli Stati Uniti in Italia, ha ospitato ospitato oggi una cerimonia del taglio del nastro per aprire ufficialmente la Caserma Miotto dopo anni di costruzione.

L’evento ha segnato il trasferimento della 207^ Military Intelligence Brigade-Theater (MIB-T) nella struttura appena completata, che fungerà da centro vitale per le operazioni di intelligence e la collaborazione tra Stati Uniti e Italia nel settore della difesa.

Alla cerimonia hanno partecipato le autorità italiane locali, i membri della comunità militare vicentina e la famiglia del Caporal Maggiore Matteo Miotto, il soldato degli Alpini a cui la caserma è dedicata.

Miotto ha tragicamente perso la vita in Afghanistan il 31 dicembre 2010.

“Anche se questa è una piccola cerimonia, è un’opportunità per la 207^ di onorare Miotto e la sua famiglia per il suo sacrificio”, ha detto il colonnello dell’esercito americano Stephen T. Skells, comandante della 207^ MIB-T ” “La sua eredità è fatta di servizio, sacrificio e cooperazione tra le nostre nazioni”.

Franco Miotto, padre del Caporal Maggiore Matteo Miotto, ha riflettuto sul significato di intitolare la base a suo figlio. “Allora, non mi rendevo conto dell’importanza di intitolare una caserma alla memoria di Matteo. Ha poi affermato: “Con il passare del tempo, ho capito quanto sia significativa”,

La Caserma Miotto svolgerà un ruolo importante nel potenziare le capacità di intelligence e nel promuovere la cooperazione tra Stati Uniti e Italia a supporto di reciproci obiettivi di sicurezza. La 207^ MIB-T conduce attività di intelligence a tutto campo in Europa e Africa, assicurando la prontezza ad affrontare sfide complesse nelle aree di responsabilità dell’U.S. Africa Command (USAFRICOM) e dell’U.S. Army Europe and Africa (USAREUR-AF).

Questa base rappresenta non solo un centro operativo, ma anche un impegno condiviso per la stabilità regionale e un’amicizia duratura tra Stati Uniti e Italia.

Informazioni sulla 207^ MIB-T:

La 207^ Military Intelligence Brigade-Theater ( MIB-T) supporta i comandi di USAFRICOM, USAREUR-AF e SETAF-AF fornendo intelligence tempestiva e accurata per consentire il successo operativo in Africa e in Europa.

DIDASCALIE

Il colonnello Stephen Skells, comandante della 207a Brigata di Intelligence Militare stringe la mano a Franco Miotto, padre del Caporale Maggiore Matteo Miotto. Anna Dal Ferro e Franco Miotto, genitori del Caporale Maggiore Matteo Miotto, posano per una foto vicino a un monumento dedicato al figlio alla Casmera Miotto, Longare. Un soldato alpino scatta una foto del monumento al Caporale Maggiore Matteo Miotto presso il quartier generale della brigata. Anna Dal Ferro, madre del caporale Matteo Miotto, abbraccia il tenente colonnello dell’esercito americano John Wildt, comandante del 307° Battaglione di Intelligence Militare, durante la cerimonia di inaugurazione del quartier generale della 207a Brigata. Franco Miotto, padre del Caporale Maggiore Matteo Miotto parla alla folla che si è radunata il 25 gennaio 2025 alla cerimonia di inaugurazione del quartier generale della 207a Brigata di Intelligence Militare a Casmera Miotto, Longare.