Juventus, fioccano le disdette a DAZN e Sky per protesta contro l’iniqua penalizzazione: tifosi furiosi

È record di disdette di abbonamenti a Dazn e Sky da parte di Tifosi juventini inferociti dopo la demenziale penalizzazione di 15 punti da parte della giustizia sportiva. Non si sono fatte attendere, ovviamente, le reazioni da parte dei tifosi, non solo della Juventus, ma di tutti le squadre italiane, anche sui social.

In seguito al comunicato della penalizzazione in classifica, infatti, è schizzato immediatamente nelle tendenze l’hashtag #Juventus, con numerosi utenti che hanno chiesto agli altri supporters bianconeri di disdire immediatamente l’abbonamento a DAZN in segno di protesta in seguito alla decisione, ritenuta eccessiva, da parte della Corte d’Appello Federale. E le disdette sono arrivate a valanga tanto da poter mettere in crisi l’intero sistema calcio italiano. E comprendono anche i giornali del presidente del Torino Urbano Cairo, Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.

Dopo la pesante penalizzazione, infatti, la Vecchia Signora, è scivolata al dodicesimo posto, al pari di Empoli e Bologna, rendendo molto complicata la corsa ad un posto per l’Europa, distante al momento ben 12 punti. Ma a pagarne il prezzo potrebbe essere l’intera galassia calcistica italiana.

Se la Juventus, inoltre, dovesse decidere di ricorrere al TAR il Campionato di Serie A rischia la sospensione con indubbio danno economico per le societa’ di A e di valore del risultato finale.

La Juventus potrebbe inoltre ricorrere alla Corte di Giustizia europea.