Joe Formaggio (FdI): “Grande soddisfazione per l’emendamento del Governo sull’abbattimento dei cinghiali”

Il consigliere regionale Joe Formaggio di Fratelli d’Italia, dichiara la propria soddisfazione per l’emendamento del Governo alla legge di stabilità in merito all’abbattimento dei cinghiali in città. “Come membro della Terza commissione consiliare, competente in materia di agricoltura, accolgo con grande soddisfazione la norma proposta del Governo che consente l’abbattimento dei cinghiali nelle aree urbane – dichiara Formaggio – Nelle settimane scorse avevo già espresso il mio parere a riguardo: i cinghiali rappresentano un pericolo per i cittadini, e l’unica alternativa è sparare a vista. Mi sono impegnato in prima persona, in sede di approvazione di bilancio, a far sì che la Regione stanziasse importanti fondi nel contrasto a questa specie. L’emendamento del Governo rappresenta la conferma che la Regione Veneto – conclude il consigliere meloniano – lavora in sinergia con il Governo e i rappresentanti del suo territorio, come la vicepresidente della Commissione agricoltura della Camera Maria Cristina Caretta: difenderò sempre gli interessi del mondo venatorio e delle armi, e mi auguro che prossimamente siano previsti ulteriori aiuti a questo settore. Nessuno scempio e nessuna compiacenza, come dicono gli ambientalisti come il consigliere Zanoni. Semplicemente si tratta di buon senso: se i cinghiali sono un pericolo vanno abbattuti, tanto meglio se si possono mangiare, come d’altronde avviene con altri animali”.