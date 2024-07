Nella mattinata di ieri si è insediato il nuovo Vicario del Prefetto di Vicenza, il viceprefetto Teresa Inglese.

La dott.ssa Inglese – che subentra nel ruolo di coordinatore delle aree amministrative della Prefettura a Renata Carletti, collocata a riposo dal 1° luglio 2024 per raggiunti limiti di età – ha iniziato la carriera prefettizia presso la Prefettura Bologna dal 12 gennaio 2009 e successivamente ha proseguito l’attività professionale presso gli Uffici territoriali del Governo di Verona e di Padova, dove ha espletato diversi incarichi dirigenziali.

Con decreto del Ministro dell’Interno del 30 ottobre 2019 è stata promossa alla qualifica di viceprefetto.

Dal 31 maggio 2021 fino a luglio di quest’anno, ha prestato servizio presso la Prefettura di Modena con l’incarico di Capo di Gabinetto, dirigente reggente dell’Area II “Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni elettorali e referendarie” e dirigente reggente dell’Area V “Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico”.

Numerosi sono stati gli ulteriori altri incarichi funzionali ricoperti fino ad ora, tra cui quello di Presidente supplente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, di Presidente della prima Sezione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna e di Commissario ad acta per l’ottemperanza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria amministrativa.