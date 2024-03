Innovazione e sostenibilità. Due eventi al CUOA per affrontare le sfide del presente

Quali compiti possiamo risolvere grazie a ChatGPT e quali sfide presenta? Come si può finanziare una startup? Quanto è importante l’innovazione per le imprese del Nordest? Su questi temi CUOA Business School propone due eventi nel mese di marzo.

Il primo, “Intelligenza Artificiale: PREmesse e PROmesse”, è in programma oggi mercoledì 13 marzo dalle 9.15 alle 12:45. Si tratta di un’open class rivolta a neolaureati e laureandi interessati a esplorare le frontiere di questo nuovo strumento con una voce autorevole del settore. A condurre l’incontro sarà Stefano Schiavo, docente CUOA, fondatore e partner di Sharazad, nonché esperto di innovazione design centered, che ha sviluppato progetti innovativi in campo marketing, agile e lean thinking, management control e social organization.

Per iscrizioni: https://www.cuoa.it/ita/eventi/evento/intelligenza-artificiale-premesse-e-promesse

Il secondo incontro è previsto nel pomeriggio di venerdì 15 marzo dalle 17 alle 19 nell’aula Lino Zanussi, e sarà un’occasione per riflettere sul presente e sul futuro delle realtà imprenditoriali del territorio, a partire dal caso SEAY, la startup fondata dall’alumnus MBA CUOA, Alberto Bressan, specializzata in abbigliamento sostenibile e beachwear. Tra i relatori lo stesso Bressan, Paolo Ganis, CEO e fondatore di Vitesy, Alice Pretto, CEO di Essay Group S.r.l. e Presidente di Giovani Imprenditori Confindustria Veneto Est, Ivana Simeone, responsabile del Master in Gestione d’Impresa.

Durante l’incontro vi sarà anche il lancio della nuova edizione del «Contest innovazione» intitolato a Cesare Bigolin. Rivolto a tutti gli alumni e ai referenti aziendali delle aziende socie sostenitrici, nasce per premiare chi si è distinto per la capacità creativa.