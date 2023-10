Iniziata Abilmente Autunno: viaggio nella fiera del ‘fatto a mano’ (VIDEO)

Fibre naturali tinte a mano con estratti vegetali, capi second hand personalizzati, abiti e accessori genderless, ma anche charms leggerissimi in ceramica e filati lurex abbinati a lavorazioni all’uncinetto: tutte le tendenze per uno stile unico e sostenibile sono ad Abilmente Autunno, il Salone delle Idee Creative di IEG – Italian Exhibition Group, che ha aperto oggi e rimarrà fino a domenica 15 ottobre nel quartiere fieristico di Vicenza con infinite ispirazioni dai diversi mondi della manualità, insieme a materiali e strumenti e oltre mille tra corsi e laboratori per imparare a realizzare qualsiasi tipo di progetto creativo.

TUTTE LE ISPIRAZIONI DI ABILMENTE AUTUNNO

Lana dalle colorazioni fluo anni ’80 per impreziosire borse e maglioni, gomitoli con inserti artistici e dettagli realizzati con scarti di lavorazione, ma anche filati di alpaca misto a cotone dalle sfumature naturali della terra e tinte vegetali date dagli estratti di foglie di edera, fiori di ginestra e radice di robbia: gli appassionati di knitting possono sbizzarrire la fantasia tra le tante proposte dei 350 brand espositori presenti. Ad Abilmente Autunno c’è poi tutto quel che serve per creare bijoux unici, tra cristalli, pietre dure e perle di Murano, ma anche sottilissimi braccialetti tessili realizzati in fibra elastica, perline e piccole borchie con la tecnica del soutache. Chi ama la decorazione può trovare infiniti spunti creativi, tra pennarelli speciali per il brush lettering per ottenere effetti sfumati, timbri e fustelle per carta e tessuto, carte e stencil di qualsiasi forma e colore, e tante ispirazioni per il Natale, come i cartamodelli per ghirlande di feltro fatte a mano e abeti speciali, realizzati in macramè.

INCLUSIVITÀ E CONSAPEVOLEZZA, I MESSAGGI DELLA MODA DIY

La creatività può essere uno strumento di comunicazione potente e anticonformista. È il caso delle creazioni proposte dagli esperti di cucito sartoriale dell’area Cucito su di te – Dressmaking Lab, a partire dai ricami moderni di Neneedle, che ritrae animali, foglie, frutta e ortaggi per parlare di attenzione all’ambiente, riciclo e sostenibilità, ma anche di inclusività, dell’orgoglio di essere sé stessi e del piacere per il bello. Anche Simone Villa, in arte Riot, attraverso la maglia, il cucito, il ricamo e l’arte tessile, racconta la sua visione sovversiva e anticonformistica dell’arte e dell’espressività, cercando anche di stimolare la curiosità e il dibattito per un mondo più inclusivo. Filosofia simile a quella di Valeria Greggio di Studio Komòdo, che con il suo brand di abbigliamento dai volumi oversize si ispira a linee orientali, per lanciare un messaggio di inclusività e body positivity, o di Michela e Gloria di Filotrama, che realizzano pezzi unici studiati per accogliere e assecondare le forme del corpo, ognuno nella sua specifica unicità.

IDEE CREATIVE E LEGGERE COME LA CARTA

In questa edizione autunnale di Abilmente, sono tantissime le nuove proposte per gli amanti della carta.In fiera, tutti i corsi e i tutorial di ASI, l’Associazione Scrappers Italia, per esplorare la tecnica dello scrapbooking nella realizzazione di album fotografici e diari di viaggio. Tra calligrafia e lettering, ci sono poi i laboratori di The Quick Lazy Dog, adatti sia ai principianti che iniziano a destreggiarsi tra i vari tipi di scrittura che agli esperti che vogliono progredire migliorando la propria tecnica, ma anche i corsi di SMED – Scrivere a Mano nell’Era Digitale, per imparare tutti i segreti della scrittura manuale. Lettere, parole e frasi sono protagoniste anche dei laboratori della tipografia Neldubbiostampo di Paolo Celotto, grazie ai quali è possibile ideare e stampare il proprio manifesto. E per i più piccoli, ci sono anche le letture animate a cura della Libreria La Vispa Teresa del circuito Cleio, in cui i libri trasportano grandi e piccini in un mondo fantasioso di avventure straordinarie.