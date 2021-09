Incendio in una palazzina: 12 evacuati e 2 feriti (FOTO)

Questa notte, alle 2.15, i pompieri sono dovuti intervenire in via San Lucano, a Belluno, per un incendio divampato al primo piano di una palazzina. Dodici le persone evacuate, due delle quali sono state portate in ospedale. I vigili del fuoco hanno iniziato subito le operazioni di spegnimento e portato fuori i condomini, che erano rimasti bloccati nelle scale invase dal fumo. Una volta date le maschere respiratorie ai condomini, sono stati fatti uscire. Due persone sono state assistite dal Suem per aver respirato del fumo. Ancora in accertamento le cause delle fiamme, che hanno gravemente danneggiato una stanza. Le persone sono state ospitate in una struttura ricettiva. Le operazioni sono terminate all’alba.