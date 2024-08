Incendio a Monticello: è allarme chimico?

È stato spento dai vigili del fuoco il devastante incendio divampato alle 19:40 di sabato 24 agosto, presso l’azienda Veco di Via Nicolosi a Monticello Conte Otto, specializzata nella produzione di prodotti chimici conciari. Nessuna persona è rimasta ferita. Nelle prime fasi dell’incendio si è prodotta un’alta colonna di fumo visibile a decine di chilometri di distanza.

I vigili del fuoco accorsi da Vicenza, Schio e dal distaccamento dei volontari di Thiene con tre autopompe, quattro autobotti, l’autoscala e circa 30 operatori nel momento di massima presenza del personale del turno diurno e notturno, sono riusciti in poco più di un’ora a circoscrivere le fiamme a circa 400 mq di capannone. Lo sforzo e la determinazione delle squadre dei vigili del fuoco hanno evitato un rogo generalizzato del capannone adibito a deposito e di tutta l’azienda.

Sul posto personale dell’Arpav per monitorare le condizioni ambientali. Interrotta la circolazione nei pressi del capannone.

Le cause dell’incendio non sono al momento e sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai proseguiranno tutta la notte per poi procedere presumibilmente nella giornata di domani alle operazioni di bonifica.

In relazione al violento incendio che si è sviluppato in serata in un’azienda chimica di via Nicolosi a Monticello Conte Otto, scrive il Comune di Vicenza, al confine con Vicenza, sentiti i referenti Arpav, l’assessore all’ambiente Sara Baldinato invita i cittadini della zona limitrofa all’incendio a chiudere le finestre di casa. Si tratta di un suggerimento dato a scopo prudenziale, dato che al momento i fumi sprigionati nell’incendio si stanno disperdendo in direzione opposta alla città.

Ovviamente il problema è così esteso ad una vasta area della provincia. Si attendono i risultati delle analisi dell’aria.