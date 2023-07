Incendi e nubifragi, vittime e danni: l’Italia verso lo stato d’emergenza

Italia devastata dagli eventi meteo estremi, con incendi al Sud e nubifragi e grandine al Nord. Almeno 4 le vittime accertate finora: una 16enne scout travolta e uccisa da un albero nel bresciano, due anziani morti nel palermitano e un operaio morto in Sardegna dopo una giornata di lotta contro il fuoco. Lombardia, Sicilia ed Emilia Romagna verso lo stato di emergenza.

Dalla Puglia alla Calabria fino alla Sicilia, dove nel palermitano ci sono stati due morti. I corpi dei due anziani, un uomo di 77 e una donna di 75 anni, sono stati ritrovati nella loro casa a Cinisi, poco distante dall’aeroporto siciliano Falcone Borsellino. I cadaveri sono stati trovati da vigili del fuoco e polizia municipale all’interno di un’abitazione in condizioni molto precarie andata a fuoco. A Palermo otre 1500 persone sono state evacuate: circa 700 nella zona di Altofonte, nei pressi di Palermo. Altre a San Martino delle Scale, e anche Pizzo Sella a Mondell. Il fuoco è alimentato dal forte vento di scirocco.

Il caldo e gli incendi non danno tregua ai vigili del fuoco in Calabria. La provincia di Reggio Calabria è quella maggiormente interessata.Dalla Lombardia all’Emilia-Romagna, dal Veneto al Trentino, in nord è stato colpito trombe d’aria, raffiche di vento fino a 110 km orari, fulmini, grandine.

“Al momento lo stato di emergenza è stato chiesto dalla Lombardia e lo chiederanno anche altre regioni. E’ normale che si segua questa procedura, il governo regionale avanza la richiesta, il governo poi verificherà la consistenza dei parametri e il cdm delibererà, su mia proposta”, ha detto il ministro della Protezione civile e del Mare, Nelo Musumeci. FONTE ADNKRONOS